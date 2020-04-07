وفاة طفلة سورية اثر تعرضها للضرب وتوقيف والدها وزوجته

توفيت الطفلة مهى.د (5 أعوام - سورية) بعد تعرضها للضرب المبرح من والدها. وكانت مهى وصلت بعد منتصف الليل إلى ​المستشفى الاسلامي​ في ​طرابلس​ وهي بوضع صحي حرج وما لبثت أن فارقت ​الحياة​ ليتبين وجود آثار ضرب مبرح على جسدها. وأوقفت ​القوى الأمنية​ والدها ص.د وزوجة والدها سورية الجنسية أيضا قمر. وفتحت تحقيقا بالحادث.

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