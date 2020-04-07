طقس ربيعي متقلّب ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ بأن طقسا ربيعيا متقلّبا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة بحيث يتأثر ​لبنان​ بمنخفض جوي متمركز فوق جنوب ​اليونان​ ويقترب تدريجياً بحيث يكون تأثيره فعالاً اعتبارأً من صباح الخميس.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وسوء في الرؤية أحياناً ، يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر، وطقس الغد يكون غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار تكون ​الضباب​ الكثيف على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحياناً كما تتساقط ​أمطار​ خفيفة ومتفرقة اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل و على المرتفعات، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الشمالية مع بعض ​الثلوج​ على ارتفاع 2000 متر وما فوق. أما الجمعة فيكون غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً و نشاط لخلايا رعدية مع ثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.