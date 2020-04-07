توجه عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، الى وزير الخارجية ​ناصيف حتي​، قائلا: "تواصل معي عدد من ​الطلاب​ في ​اوكرانيا​ الراغبين بالعودة الى ​لبنان​ واعدادهم بالمئات. وهم من الاوائل الذين تواصلوا مع سفارتهم. وضعهم الاقتصادي صعب، محجورين ولا تصلهم اموال. ما مصيرهم؟ هل يمكن النظر بوضعهم سريعاً خاصةً ان هناك من يضع طائرات بتصرفهم لاعادتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر حبشي لحتي: مئات الطلاب في أوكرانيا راغبين بالعودة ووضعهم الاقتصادي صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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