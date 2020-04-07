المطران طربيه رحب بقرار تبرئة الكاريدنال جورج بال

رحب راعي الابرشية المارونية في ​أوستراليا​ المطران انطوان شربل طربيه بقرار المحكمة العليا في ​اوستراليا​ وبالإجماع، تبرئة الكاردينال جورج بال (الرجل الثالث في ​الفاتيكان​ سابقا) من التهم الموجهة اليه بالتعدي الجنسي على قاصرين، والتي تعود الى منتصف التسعينات من القرن الماضي. ولفت إلى انه "نحترم النظام القضائي في أوستراليا، علما أن الكاردينال بال، وطوال فترة المحاكمة كان يعلن دوما عن براءته ويصر عليها". وشكر "القضاة في المحكمة العليا على تمييزهم الدقيق لقضية الكاردينال والذي أدى الى إبطال الأحكام السابقة وبالتالي إلى إطلاق سراحه فورا من ​السجن​"، معتبرا انه "قد لا يلقى هذا الحكم الترحيب من الجميع، وبخاصة من قبل فريق الإدعاء في هذه القضية وعائلاتهم وأصدقائهم. وهنا لا بد من الإقرار مجددا بالتقصير من قبل بعض المسؤولين في الكنيسة خاصة في المراحل السابقة، من بالقيام بواجبتهم لناحية حماية ​الأطفال​ والقاصرين".

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