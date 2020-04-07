لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في وقت يغامر فيه جنود ورجال أمن وأطباء وممرضون وكثير من المتطوعين في القرى والمدن بحياتهم لحماية الناس، وفي وقت يعمل رئيس ​الحكومة​ وعدد من الوزراء ليل نهار، نجد بعض طقاقين الحنك ليس لديهم شيء إلا الإنتقاد وهم لا يفعلون شيء إلا تحريك لسان أسود ووسخ".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: البعض ليس لديهم الا الانتقاد وهم لا يفعلون شيئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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