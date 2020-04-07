فياض:كورونا وباء كوني يحتاج إلى تظافر المجتمعات وتعاون الشعوب فيما بينها

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ في حديث إذاعي أن "ظاهرة ​فيروس كورونا​ هي ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، والغرب ارتبك في التعاطي مع هذه الظاهرة لأنها من خارج خططه". وأوضح انه " في الدول الاكثر ليبيرالية النموذج الاقتصادي هو الاهم، وهذا الخطاب رأيناه في مقاربة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وما يشغل باله هو الخلل الاقتصادي ويهتم به أكثر من المرض". وأشار فياض إلى انه "لم نستطع ان ننتج دولة قادرة على حل مشاكل الناس على مستوى العدالة الاجتماعية والحريات"، وقال: " نحن في حالة انهيار اقتصادي وطبيعة مجتمعاتنا تستطيع ان تحمل هذا الصنف من الازمات كأزمة كورونا". وأضاف "هذه ظاهرة كونية لها طبيعة انسانية يجب التعاطي معها كظاهرة، هناك وباء كوني يحتاج إلى تظافر المجتمعات كافة والشعوب تحتاج إلى ان تتعاون فيما بينها".

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