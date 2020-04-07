حسن عز الدين: لعودة اللبنانيين من الخارج ولكن بشكل آمن

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ في حديث تلفزيوني الى أن "​القوى الامنية​ طبقت الاجراءت بدقة"، لافتا الى أنها "نصبت حواجز في اماكن احداها على مدخل ​الاوزاعي​ يدقق في الاجراءات"، مؤكدا أن "وزير الداخلية يبذل الجهود بوطنية وتفاني وسهر على راحة الناس".

وشدد على أن "الدليل على ان هذه ​الحكومة​ تشعرك بأنها مسؤولة عن المواطنين مع قلة الامكانيات المتوفرة بين ايديها وتشعرك يجديتها"، لافتا الى أنه"ومنذ ​تشكيل الحكومة​ التقينا في ​اللجان النيابية​ مع بعض الوزراء وتجد ان الجدية سمة من سمات الوزراء والحرص على خدمة الناس ومفهوم الموقع الذي هو يجب أن يكون خدمة وتسهيل لامور للناس".

واشار الى ان "​لبنان​ لا ينهض الا بجناحيه المقيم والمغترب وبالتالي من الحق المكتسب لهؤلاء ان يعودوا الى بلادهم ولكن المشكلة أنه من الضرورة اعادة المغتربين لكن دون ان نتسرع بالمسألة لأن التسرع قد يوقعنا بمحاذير صعبة"، مضيفا: "كما تحدثت الحكومة في خظتها أنها يجب ان تكون عودة آمنة لهم ولنا وما عرفناه بالخطة الموضوعة من ​وزارة الخارجية​".