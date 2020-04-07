سلطات اليابان تفرض حالة الطوارئ في طوكيو و 6 أقاليم أخرى

أعلنت السلطات ​اليابان​ية فرض حالة الطوارىء في ​طوكيو​ و6 أقاليم أخرى في إطار الحد من انتشار ​فيروس كورونا​. هذا وعلى رغم مجاورتها للصين، بؤرة وباء كوفيد-19، إلا أن اليابان لا تزال حتى الآن أقل تأثرا بالوباء من ​أوروبا​ أو ​الولايات المتحدة​، إلا أن عدد الإصابات ازداد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين لا سيما في طوكيو حيث تم تسجيل 148 إصابة جديدة الأحد، وهو رقم قياسي محلي جديد. وزادت هذه الحصيلة الضغط تدريجيا على ​الحكومة​ كي تكثف عملها لمواجهة الوباء. ودعت حاكمة مدينة طوكيو يوريكو كويكي موظفيها إلى العمل عن بعد قدر الإمكان وتجنب التنقلات غير الضرورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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