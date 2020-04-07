مددت ​الحكومة​ الفنلندية الضوابط الحدودية التي تقيد السفر من وإلى البلاد حتى 13 أيار بهدف احتواء انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتة إلى انها تهدف إلى زيادة الحد من الحركة في منطقة السفر الأساسية عبر الحدود مع ​السويد​ و​النرويج​. وتابعت ​فنلندا​ بقلق متزايد الاستراتيجية التي اتبعتها جارتها السويد خشية أن يؤدي السفر عبر الحدود إلى تسارع وتيرة انتشار الفيروس في الأجزاء الشمالية من فنلندا حيث تزيد أعداد السكان كبار السن وتقل موارد الرعاية المركزة. هذا ووسجلت فنلندا 2176 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و27 وفاة حتى اليوم الثلاثاء، في حين بلغت الأرقام في السويد 7206 إصابات و477 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفنلندية تمدد الضوابط الحدودية حتى 13 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.