"الصحة" الفلسطينية تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 6 إصابات بفيروس كورونا .
واشارت وزيرة الصحة مي الكلية، في التقرير اليومي للفيروس الى إن "منحنى الإصابات ما زال صاعدا، وسيستمر بهذا الشكل على مدار الأسبوعين القادمين".
وأوضحت أن الوزارة سجلت 46 إصابة جديدة توزعت في مناطق رام الله (وسط) والخليل وبيت لحم (جنوب) ونابلس وطولكرم (شمال)، ومنطقة شمال غرب القدس"، مضيفة: "العمل جار لزيادة الفحوصات لاحتواء الإصابات والكشف عنها مبكرا".
وفي اجتماع، السبت، أوصت الوزيرة "لجنة الطوارئ الوطنية" بضرورة "التعامل بجدية عالية مع تدفق العمّال الفلسطينيين من أماكن عملهم بإسرائيل لبيوتهم، وإخضاعهم للفحوصات".
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