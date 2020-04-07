وزير بريطاني: جونسون يواجه أعراض خطيرة لفيروس كورونا

نقلت وكالة رويترز عن وزير بريطاني تأكيده أن "وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه أعراض خطيرة لفيروس كورونا".
هذا وأعلن الوزير البريطاني مايكل غوف أنه "تم مدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أمضى الليلة في العناية المشددة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالأوكسجين، لكنه غير موضوع تحت جهاز تنفس اصطناعي". وقال الوزير لإذاعة "إل بي سي" البريطانية "تلقى رئيس الوزراء دعماً بالأوكسجين ويخضع لمراقبة مكثفة".
هذا ونُقل جونسون أمس، إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا وهو يعاني من استمرار أعراض كورونا بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة.
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