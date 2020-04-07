قوى الامن: توقيف متحرش في صور

أعلنت المديرية العامة المديرية ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه "تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول قيام شخص بالتحرش- في خلال فترة الليل- بالفتيات والنساء في ​مدينة صور​. على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي الى معرفة هوية الفاعل، وبناء عليه، جرى توقيفه، وتبين انه قاصر من مواليد عام 2002، مصري الجنسية، ولا يوجد بحوزته أوراق ثبوتية"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".