السلطات بالمغرب:اجمالي الوفيات بكورونا 83 والمتعافين 88 والاصابات 1141

أعلنت السلطات المغربية أن "اجمالي الوفيات ب​كورونا​ في البلاد وصلت الى 83 شخصا والمتعافين الى 88 والاصابات الى 1141".

هذا وأعلنت الحكومية المغربية، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقّل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19 أصبحوا ملزمين، اعتباراً من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، متعهّدة بالعمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وذكرت الحكومة في بيان أنها "قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من، الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً".