إسرائيل تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إسرائيل، تسجيلها 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006.
واشارت هيئة البث الإسرائيلة "مكان" الى إنه "بين حالات الإصابة 153 حالة خطيرة ومربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي"، لافتة الى أن "الوفيات في إسرائيل وصل إلى 59 حالة، بوفاة سيدة عمرها 95 عاما".
هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، عن إغلاق كامل من أجل عطلة عيد الفصح اليهودي المقبلة للسيطرة على تفشي فيروس كورنا المستجد في البلاد، لكنه قدم للمواطنين بعض الأمل بقوله أنه يتوقع رفع القيود واسعة النطاق بعد المهرجان الذي يستمر أسبوعًا.
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