سلطات روسيا تسجل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497. وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف قد أعلن إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج جيدة في علاج المرض ب​الصين​ إلى سوق روسيا في الأسبوع المقبل. وأوضح دميترييف أن الحديث يدور عن العقار المضاد للفيروسات "فافيبيرافير"، الذي تم تصميمه في ​اليابان​ وتلقى ترخيصا رسميا لبيعه عام 2014، ويتوقع إنتاج نحو 600 ألف علبة من هذا ​الدواء​. وأكد انه "من المخطط ضخ استثمارات إضافية في جهود مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي والمعدات الطبية الأخرى". وسبق أن وافق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على إنشاء مصنع مشترك مع مجموعة "خيمرار" لإنتاج "فافيبيرافير" وأدوية محدثة أخرى مضادة للفيروسات.

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