مياه بيروت: قطع المياه عن ساحل كسروان بسبب عطل في خط الألف

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ في بيانٍ، أن "خط الألف الذي يتغذى من نبع المضيق لإمداد منطقة ساحل ​كسروان​ ب​المياه​ تعرض لعطل كبير، وقد باشرت فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة منذ منتصف ليل أمس عملية تصليحه". وأضافت، "بنتيجة العطل، تم قطع المياه على أن تعود عملية التغذية إلى الوضع الطبيعي ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء".

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