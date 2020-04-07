وزير الصحة الفرنسي: لم نبلغ ذروة وباء كورونا وما زلنا في مرحلة التفاقم

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن "فرنسا لم تصل بعد الى ذروة وباء كورونا (كوفيد 19)، مشيرا الى "أننا ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء".
وفي حديث لقناة "بي.إف.إم"، شدد فيران على أن "إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا".
وكان فيران أعلن يوم أمس أن وتائر انتشار الفيروس تتسارع، حيث ارتفع عدد الوفيات في المستشفيات بنسبة 10%، ليصل عدد المتوفين إلى 6494 شخصا مع تسجيل 605 وفيات جديدة. كما ازداد عدد الوفيات في دور الرعاية من 2189 إلى 2417 حالة.
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