ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 99225 والوفيات 1607

ارتفع عدد الاصابات في ​المانيا​ الى 99225 والوفيات 1607.

هذا وابدى المسؤولون الألمان حذرا ملحوظا في التعامل مع تطورات أزمة كورونا، وكانت المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد حثوا المواطنين على التخلي عن رحلاتهم الخاصة واللقاءات الاجتماعية خلال عيد الفصح.

ومن جهته ناشد وزير الخارجية هايكو ماس مواطنيه بمواصلة الإلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي، مشيرا الى أنه "يتعين علينا مواصلة العمل من أجل تجنب انتشار سريع للغاية في ألمانيا. للأسف يسري ذلك أيضا على أيام عيد الفصح - ذلك الأمر المرير للغاية بالنسبة لكثير من الأسر ودوائر الأصدقاء".