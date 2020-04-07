أسعار النفط ترتفع لتصل عتبة الـ 34 دولارا للبرميل

شهدت أسعار ​النفط​ ارتفاعا ملحوظا على خلفية الأنباء حول اجتماع لـ"أوبك+"، ليرتفع سعرعقود برنت الآجلة لشهر حزيران، بنسبة 3% ليصل إلى 34.04 ​دولار​ للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر أيار، لنفط غرب ​تكساس​ الوسيط بنسبة 3.53٪ لتصل إلى 27 دولارا.

ويأمل المستثمرون بأن يتفق أعضاء تحالف "​أوبك +​" في اجتماع سيعقد في 9 نيسان على اتفاق جديد لخفض إنتاج المواد النفطية، مما سيساعد على استقرار السوق.

يشار إلى أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 آذار الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده.

فبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتباراً من 1 نيسان. وانخفضت أسعار النفط في آذار، في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بمقدار مرتين تقريبا.