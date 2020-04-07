الصحة العالمية: العالم بحاجة إلى 6 ملايين ممرضة إضافية لمكافحة كورونا

أكدت منظمة ​الصحة​ ​العالم​ية في ​تقرير​ أن "خدمات الصحة على ظهر الكوكب، في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي، في حاجة إلى اجتذاب 5.9 مليون ممرضة إضافية"، مشيرة إلى أنه "يوجد الآن ما يقرب من 28 مليون عامل تمريض في العالم".

وأوضحت المنظمة أن "عدد الممرضات ارتفع في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، بمقدار 4.7 مليون"، مشددة على أن "نقص العاملين في التمريض في جميع أنحاء العالم لا يزال عند 5.9 مليون شخص"، كاضفة أن "هذا النقص أكثر حدة في ​إفريقيا​ و​جنوب شرق آسيا​ وشرق ​البحر المتوسط​ ​​والعديد من بلدان أميركا اللاتينية".