ديلي ميل: شابة برازيلية تقاوم مرضا نادرا حرمها من شفتين مكتملتين

أفادت صحيفة "​ديلي ميل​" أن "الأطباء اضطروا لإزالة قسم من أنف وشفتي الشابة البرازيلية، كارين دي سوزا، بسبب إصابتها بمرض نادر يدعى "جفاف الجلد المصطبغ". وذكرت الصحيفة أن "الشابة البالغة من العمر29 عاما تُجبر كل ساعتين على وضع كريم واقٍ لأشعة ​الشمس​ بسبب الحساسية الشديدة"، لافتة الى أن "الشابة مهددة علاوة على ذلك بخطر الإصابة ب​السرطان​ إذا تعرضت بشرتها للأشعة فوق البنفسجية"، مشيرة الى أن "كارين دي سوزا خضعت بالفعل لـ 130 ​عملية جراحية​ لإزالة الأضرار التي تسببها الشمس، ومع ذلك رُصد أن الشابة نجحت في الاحتفاظ بمزاج متفائل، على الرغم مما حلّ بمظهرها الخارجي".

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