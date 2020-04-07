شكرا لقرائتكم خبر عن طيران قطر يترنح بضربات كورونا.. والشركة تضحى بموظفيها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الأزمات الاقتصادية الكبرى التى شهدتها قطر خلال الفترة الحالية، والتى وصلت إلى حد تخفيض الكثير من العمالة في الخطوط القطرية للطيران، وذلك على خلفية تفشى فيروس كورونا ، حيث شملت التخفيضات مختلف المجالات بما فيها المواد الغذائية والمشروبات وتجارة التجزئة، وتكبد العديد من الخسائر جراء تعامل نظام تميم بشكل خاطئ مع الأزمة الحالية.

ولفت التقرير إلى أن شركة الطيران القطرية واصلت رحلاتها مع إيران، والتى تعد أحدى الدول الناقلة بشكل كبير للفيروس، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل داخل الطيران القطري، وأصبح بمثابة الناقل الرسمي للوباء، وهو ما اثار غضب العديد من أبناء الشعب القطري في التعامل مع الأزمة واستمرار الرحلات مع إيران.

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وأوضح تقرير سابق، أن هناك غضب شعبى كبير في الدوحة مما يقوم به تميم بن حمد ونظامه، وتعرض شعبه إلى تفشى فيروس كورونا بشكل كبير، وذلك بعد استمرار فتح مطاراته، ورغم أن المطارات في معظم الدول خالية، إلا أن مطارات قطر لا تزال فاتحة أبوابها، وهو ما يعرض أبناء شعبه لأزمات عديدة لتفشى الفيروس القاتل.

وأضاف التقرير، أن هذا الجهل في التعامل من الحكومة القطرية، تسبب في العديد من الازمات، والتى على رأسها تشغيل المطارات ، وهو ما أثار العديد من التساؤلات من أبناء الشعب القطري، بعد تفشى المرض بشكل كبير في العديد من مناطق الدوحة, الأمر الذى اعتبره البعض أن الخطوط القطرية أصبح مصدر لتفشى الوباء.