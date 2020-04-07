وفق البرنامج الزمني.. الداخلية تواصل تطهير وتعقيم السجون والمنشآت الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية؛ من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.

واتخذت الوزارة خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد؛ حيث تم تجهيز أطقم الطب الوقائي بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتي من شأنها حفظ سلامتهم.

وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافة إلى باقي المنشآت الشرطية المختلفة؛ لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.