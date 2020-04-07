بعد تهديد ترامب.. الهند تعلن تزويد الدول "المتضررة" من كورونا بعقاقير

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت الهند أنها ستقوم بتزويد "الدول الأكثر تضررا" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بالعقاقير الرئيسية التي يتم اختبارها كعلاج محتمل للفيروس ، وذلك بعد ساعات من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "الانتقام" في حال لم تقم نيودلهي برفع الحظر الذي تفرضه على تلك العقاقير.

وكانت الهند أفرضت يوم السبت الماضي حظرا على تصدير عقار "هيدروكسي كلوروكين" غير المكلف الذي يستخدم لعلاج الملاريا، والذي وصفه ترامب بأنه يحتمل أن يغير قواعد اللعبة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، انوراج سريفاستافا، اليوم الثلاثاء: "نظرا للجوانب الانسانية المتعلقة بالوباء، فقد تقرر أن تقوم الهند بترخيص (تصدير) الباراسيتامول والهيدروكسي كلوروكين، بكميات مناسبة لجميع الدول المجاورة لنا التي تعتمد على قدراتنا".

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وأضاف: "سنقوم أيضا بتزويد بعض الدول التي تضررت بشدة من الوباء، بتلك العقاقير الاساسية".

وكان ترامب اتصل برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مطلع الأسبوع، حيث طلب منه إمدادات من عقار هيدروكسي كلوروكين، ثم بدأت السلطات الهندية بعد ذلك في مراجعة قرار تعليق تصديره.

وأصدر ترامب تحذيرا مستترا في مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض أمس الاثنين، في حال لم توافق الهند على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعتقد كثيرون أنه فعال في علاج فيروس كورونا.