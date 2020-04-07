كورونا: الصين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالمرض لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):

أفادت السلطات الصينية بأنه لا وفيات لديها الثلاثاء بسبب فيروس كورونا المستجد، وهذه هي أول مرة يحدث فيها ذلك، منذ بدء نشر أعداد المصابين والموتى يوميا في يناير.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن هناك 32 حالة إصابة مؤكدة، وإن العدد انخفض بعد أن كان 39 حالة يوم الاثنين.

وتأتي تلك التصريحات بعد تعرض موقف الحكومة للتمحيص، عقب تقارير بأنها ربما تقلل من الأعداد التي تنشرها.

وتقول الحكومة إن أكثر من 3331 شخصا توفوا بسبب كوفيد-19، وإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 81740 حالة.

وكانت جميع حالات الإصابة المؤكدة الثلاثاء لأشخاص وفدوا من الخارج.

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وتخشى الصين من حدوث موجة ثانية من العدوى قد يجلبها الأجانب الوافدون إلى البلاد.

وقد أغلقت الصين حدودها في وجه الأجانب، حتى من لديهم تأشيرات، أو تصاريح إقامة.

كما قل عدد رحلات الطيران الدولية، بعد موافقة خطوط الطيران الصينية والأجنبية على تشغيل رحلة واحدة دولية كل أسبوع. ولا ينبغي أن يكون على متن الطائرة أكثر من 75 في المئة من عدد الركاب الكامل.

وستبدأ مدينة ووهان الأربعاء بالسماح للأشخاص بمغادرة المدينة لأول مرة، منذ إغلاقها في يناير.

ويقول مسؤولون إن أي شخص لديه علامة "خضراء" في التطبيق الصحي المستخدم على طاق واسع في البلاد سيسمح له بمغادرة المدينة.

وقد سمح بالفعل لبعض الأشخاص ممن يسكنون في مجمعات سكنية، وأصبحوا "خالين من الوباء" بمغادرة منازلهم لمدة ساعتين.