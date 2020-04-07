إصابات كورونا في روسيا ترتفع بـ18% في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 7497 حالة.
ووفقا لحسابات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن هذه الزيادة تعني ارتفاع عدد الإصابات بـ18 بالمائة خلال يوم واحد.
ولفتت الوكالة إلى أن 697 من الإصابات الجديدة سُجلت في موسكو وحدها.
كما سجلت البلاد 11 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 حالة.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 494 حالة.
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