السعودية تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت وزارة الصحة السعودية 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس، ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 2163 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الحالات المسجلة في السعودية، حتى هذه اللحظة بلغ 2752 حالة، تعافت منها 551 حالة.

ودعت الوزارة، الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.