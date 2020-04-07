شفاء حالتين جديدتين من المصابين بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات.

قال الشيخ باسل الصباح إن الحالتين لمواطن كويتي، يبلغ من العمر 72 سنة، والأخرى لطفل وافد، يبلغ من العمر سنتين، ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 105 حالات، من ناحية أخرى تتجه وزارة الصحة إلى إدخال الجهاز المتنقل لجمع مسحات «البلعوم» للكشف عن فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة الأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة في تصريح لها، أن هذا الجهاز لا يتطلب ارتداء الملابس الوقائية ما سيحافظ على كمية

المخزون منها.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توزيع هذا الجهاز على المحاجر الصحية ومراكز الفرز بالمستشفيات ليتم أخذ المسحات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء مدد تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيًا، حتى 23 الجاري، باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي 26 الجاري.

Advertisements

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، في مؤتمر صحافي أمس، إنه بناءً على قرار السلطات الصحية، قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجوّل في البلاد؛ ليكون من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً،

حتى إشعار آخر، والموافقة على طلب وزارة الصحة، بشأن استقدام فرق طبية متخصصة؛ لمساندة الأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.

وأضاف، أن مجلس الوزراء قرر فرض عزلة تامة لمنطقتَي جليب الشيوخ والمهبولة أثناء فترة السماح بالتجوّل في البلاد لمدة أسبوعين، اعتباراً من أمس.

وذكر أن مجلس الوزراء قرر، كذلك، تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسبّبين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح أن رجال الأمن، وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، سيتولّون تأمين وصول المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية إلى سكان منطقتَي المهبولة والجليب.