ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 99225 و1607 وفاة

كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 اليوم الثلاثاء، لتعاود الارتفاع مجدداً بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

وزاد عدد الوفيات 173 إلى 1607 أشخاص.

وارتفع عدد الإصابات أمس الاثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصاً.

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