الفلبين تمدد إجراءات الإغلاق حتى نهاية أبريل

قررت الحكومة الفلبينية اليوم الثلاثاء تمديد إجراءات الاغلاق المفروضة على الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان لمدة أسبوعين إضافيين، في محاولة لتأجيل ذروة تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر استمرار إجراءات الاغلاق في جزيرة لوزون، حيث تقع العاصمة مانيلا، حتى 14 أبريل الجاري، ولكن تم تمديدها حتى 30 أبريل الجاري.

ويقطن في لوزون نحو 57 مليون نسمة، أي أكثر من نصف تعداد سكان الفلبين، مما يجعلها رابع أكثر جزيرة اكتظاظا بالسكان في العالم.

وقد صدق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على تمديد الاغلاق، بعد توصية من مجموعة عمل خاصة بمكافحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لما قاله كارلو نوجراليس، أحد المسؤولين الحكوميين.

وقال نوجراليس إن تمديد إجراءات الاغلاق سوف يعطي للحكومة فرصة لتعزيز قدرة البلاد على إجراء فحوصات الفيروس وعزل المرضى.

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وأضاف أنه حتى في نهاية هذا الشهر، لن يتم إلغاء إجراءات الاغلاق، ولكن سوف يتم تخفيف " الحجر الصحي المجتمعي المشدد" بحلول 30 أبريل الجاري.

وأوضح" سوف يستمر التباعد الاجتماعي وإجراء الفحوصات والعزل".

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد سجلت 414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة 3660 حالة. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة إضافية ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 163 حالة، بالإضافة إلى 73 حالة شفاء.