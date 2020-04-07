ماكرون: اتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني

تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي نقل إلى وحدة الرعاية المركزة بعد تدهور أعراض فيروس كورونا التي يعاني منها.

وقال ماكرون في حسابه على تويتر "كل الدعم لبوريس جونسون واسرته والشعب البريطاني في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف "أتمنى أن يتجاوز هذه المحنة سريعاً".

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