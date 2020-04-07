عاجل.. 7 حالات شفاء جديدة و3 وفيات ترفع حصيلة وفيات كورونا بالمغرب إلى 83

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 88 حالة، بعد تسجيل 7 حالات شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 83 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، خلال الـ11 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 1141 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 4131 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.