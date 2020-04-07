نيمار يبرر سبب معاناته في الموسمين الأخيرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قوله إنه "عاش لحظات عصيبة في الموسمين الأخيرين".
وذكر نيمار في حوار مع مجلة "فوج مان": "لا يوجد أسوأ من الإصابات بالنسبة للاعب كرة القدم، لقد عانيت من الإصابات في الموسمين الماضيين، جعلت حالتي محل استفهام".
وأضاف "العقل يمثل نصف نجاح أي لاعب، إذا كان العقل سليما فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام".
وتطرق النجم البرازيلي للحديث عن أمر آخر تأثر به مؤخرا، وهو وفاة أسطورة السلة الأميركي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة مروحية.
وزاد "وفاة براينت أثرت علي كثيرا، لأن هناك العديد من أوجه الشبه بيننا، أعرف كوبي شخصيا، وعندما أدركت ملامح شخصيته التي يخفيها وراء نجوميته فإن العلاقة أخذت مسارا آخر".
وأتم "كوبي براينت شخصية استثنائية، لقد فقد المجتمع وعالم الرياضة شخصا رائعا".
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