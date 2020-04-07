شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الشرعية تحبط هجومين للحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 أحبطت القوات المشتركة اليمنية هجومين لمليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت ألوية العمالقة المشاركة ضمن القوات المشتركة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القوات تصدت لهجومين منفصلين شنتهما مليشيات الحوثي على مواقعها شرق الدريهمي وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. Advertisements وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المشتركة أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإيرانية، وألحقت بها خسائر فادحة في العتاد، وفقا للعين. وتواصل القوات المشتركة اليمنية توجيه ضربات موجعة للحوثيين جراء خروقاتهم المتكررة للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. القوات الشرعية تحبط هجومين للحوثي في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.