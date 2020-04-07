- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على نحو ١٤ ألف مخالف لحظر التجوال ببغداد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق أنها ألقت القبض على أكثر من 13 ألف شخص في العاصمة خالفوا قرار حظر التجوال المفروض لوقف تفشي فيروس كورونا.
وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة ألقت القوات الأمنية، القبض على 13812 مخالفا منذ 17 مارس/آذار".
كما تم حجز 939 سيارة ودراجة نارية مختلفة، فيما بلغ عدد الغرامات 37788 غرامة، وفق البيان.
ولم يُعرف مصير هؤلاء الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، سواء بقوا رهن التوقيف أو أُطلق سراحهم.
وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال وأغلقت جميع منافذها البرية والجوية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 1031 والوفيات لـ64.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على نحو ١٤ ألف مخالف لحظر التجوال ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.