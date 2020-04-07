شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ارتفاع الإصابات بكورونا في السعودية إلى 2752 بعد تسجيل 147 حالة جديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، 07/نيسان/2020، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة وصل إلى 2752 حالة. وأكدت أن إجمالي الحالات النشطة في المملكة 2163 حالة

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