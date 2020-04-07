مقاتلات التحالف تستهدف مواقع وتجمعات حوثية بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحى

الثلاثاء 7 أبريل 2020

كثفت مقاتلات التحالف العربي قصفها لمواقع وتجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.



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وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية شنت، اليوم الثلاثاء، 07/نيسان/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات المليشيا في مديرية ناطع، والتي تشهد منذ منتصف ليل أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي إضافة إلى تدمير آليات وأسلحة وذخائر متنوعة