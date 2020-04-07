شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 3834 إصابة بكورونا و173 وفاة في 24 ساعة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 كشفت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية الألماني، الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد عاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض على مدى 4 أيام متتالية.

جاء ذلك بعد تسجيل 3834 حالة جديدة، خلال 24 ساعة ليصبح إجمالي الإصابات 99225. Advertisements وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس زاد بمقدار 173 حالة ليصبح الإجمالي 1607. وارتفع عدد الإصابات في ألمانيا، الاثنين، بمقدار 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصا.

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