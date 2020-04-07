صحيفة: سلسلة الانكسارات شمال اليمن وشرقها يدفع الإصلاح لمقارعة الجنوب

الثلاثاء 7 أبريل 2020

قالت صحيفة لندنية، أنه وبسبب سلسلة الانكسارات في شمال اليمن وشرقها، حوّلت قوات الشرعية التي يسيطر على قسم منها زعماء حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين تركيز جهدها الحربي على مناطق خارجة أصلا عن سيطرة الحوثيين والدفع بتلك الجهود جنوبا لمقارعة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومحاولة انتزاع مناطق من يدها على رأسها محافظات عدن وشبوة، وأبين الواقعة إلى الجنوب من محافظة البيضاء.



وأعلن الجيش اليمني، الاثنين، استعادته السيطرة على مواقع وُصفت بالمهمة في محافظة البيضاء وسط البلاد وذلك إثر عملية عسكرية ضد مسلحي جماعة الحوثي.

ويأتي إعلان القوات الموالية للشرعية بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية عن مثل هذه الانتصارات الجزئية، بعد أن كانت تلك القوّات قد منيت بخسائر مؤثّرة بشدّة في خارطة الأوضاع الميدانية ومن ثمة فقدها السيطرة على أغلب أجزاء محافظة الجوف بشمال شرق العاصمة صنعاء ما جعل الحوثيين يهدّدون محافظة مأرب شرقي البلاد ذات الأهمية الاستراتيجة والتي تمثّل أكبر معقل لقوات الشرعية، فضلا عن احتوائها على قسم هام من آبار النفط ومنشآته.

ويحسب صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الثلاثاء لا تبدو تلك الانتصارات ذات تأثير كبير في الوضع الميداني الراجح لمصلحة الحوثيين الذين يبدو أنّهم اقتربوا من هدفهم النهائي المتمثّل في السيطرة على إقليم واسع من البلاد منفتح على البحر من جهة الغرب ويمتدّ على مناطق تحتوي على موارد طبيعية. وقد تقتصر الفائدة المتحقّقة من الخروقات الجزئية على الجانب النفسي حيث تساهم في ترميم معنويات المقاتلين الذين داخلتهم الشكوك بشأن جدوى الحرب وساورتهم الريبة في الأهداف الحقيقية لقيادتهم السياسية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنّ “ثلاثة ألوية عسكرية بالجيش نفذت عملية خاطفة في مناطق الملاجم وناطع وقانية في محافظة البيضاء بمشاركة مقاتلات التحالف العربي”.

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قوات الشرعية تدفع بمجهودها الحربي جنوبا في مقابل تراجعها الكبير أمام الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن تقدم الجيش في المناطق المذكورة، وسيطرته على مواقع مهمة منها جبل لبان الاستراتيجي.

وأشار إلى أن الجيش نفذ كمائن ضد مسلحي الحوثي خلال العملية، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم واغتنام عدد من العربات العسكرية والمدرعات.

وفي سياق متصل قالت جماعة الحوثي إنّ مقاتلات التحالف العربي شنت 19 غارة جوية على أربع محافظات يمنية. ونقلت وكالة سبأ التابعة للجماعة عن مصدر أمني قوله إنّ “طيران التحالف شن عشر غارات على مأرب وغارة على الجوف وغارتين على حجة شمالي غرب اليمن كما نفذ أربع غارات بمحافظة البيضاء”.

ولا تبدو هذه الأنشطة العسكرية بصدد التأثير في مسار الحرب في اليمن التي انتصف عامها السادس. كما لا تدفع باتجاه حسمها في وقت تصاعدت فيه الدعوات إلى وقفها والتفرّغ لجهود حماية المدنيين من خطر انتشار فايروس كورونا.

ورغم أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي رحبتا بالدعوة إلا أن التصعيد بينهما مستمر. ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا، لكن المخاوف من انتشاره قائمة في ظل افتقار البلد إلى أي مقوّم من مقوّمات مواجهته على غرار الدول الأخرى. وتضع منظمات دولية معنية بالصراعات والنزاعات، الحرب اليمنية وما أفرزته من أزمة إنسانية متفاقمة على قائمة أولوياتها لهذا العام.

وتشير تقارير لمنظمات دولية إلى أن اليمن من بين أكثر دول العالم فقرا ويعاني عشرة ملايين من سكّانه من انعدام الأمن الغذائي. ووفق أحدث تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” فإن نحو 24 مليونا من سكان اليمن البالغ عددهم أكثر من 28 مليون نسمة بحاجة إلى شكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية.