شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحوثية تستحدث مواقع عسكرية في منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 أقدمت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - على استحداث مواقع عسكرية جديدة في منازل ومزارع المواطنين شمال غرب مركز مدينة حيس جنوب الحديدة.

ويظهر تصوير للقوات المشتركة قيام الحوثيين بنصب مربض لمدفع هاون بالقرب من منازل المواطنين، واستحداث متارس قتالية داخل المزارع ونشر قناصة في المنازل وبناء خيمة لتسهيل عملية تموين المليشيات. Advertisements وتوزعت مواقع مليشيات الحوثي المستحدثة في مناطق بيت بيش وبني قوبع ومثلث العدين من جهة الشمال، وفي مناطق الحلة والحمينية وشعب بني زهير شمال غرب حيس. وكانت المليشيات الحوثية قد قامت بتهجير المواطنين اجباراً وقسراً لتحول منازلهم ومزارعهم إلى ثكنات ومتارس عسكرية لها في ظل تصعيدها العسكري للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة

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