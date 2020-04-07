شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا بالكويت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 سجّلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.

وذكر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين

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