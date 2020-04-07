صحيفة: الاستعداد للسلام ليس من أجندة مليشيا الحوثي

الثلاثاء 7 أبريل 2020

قالت صحيفة "الخليج" إن الاستفزازات التي تقوم بها جماعة الحوثي، خاصة في الأسابيع القليلة الماضية؛ تشير إلى أن الاستعداد للسلام ليس من أجندتها، على الرغم من التصريحات التي يدلي بها قادتها في هذا الشأن بين الحين والآخر، فإقدامها على مهاجمة العاصمة السعودية، الرياض، بطائرات مُسيّرة، وشنها هجمات صاروخية على منشآت نفطية ومدنية وعسكرية في مأرب، ومناطق أخرى من اليمن؛ يؤكد إصرارها على تخريب العملية السياسية، والتمسك بخيار الفوضى، بديلاً عن المفاوضات حلاً للأزمة القائمة.



ولفتت إلى أن عملية القصف الإجرامية، التي قامت بها أمس الأول الأحد، لسجن النساء في مدينة تعز، والتي راح ضحيتها العديد من البريئات؛ جاءت لتشكل دليلاً إضافياً على غياب العقل السياسي الناضج، الذي يراهن عليه المجتمع الدولي؛ لإنجاز تسوية شاملة، تنهي الأزمة الناتجة عن الانقلاب الذي نفذته الجماعة في عام 2014؛ تنفيذاً لأجندات خارجية، وهو الانقلاب الذي جلب معه الويلات على الشعب اليمني بأسره.

وذكرت أن الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها جماعة الحوثي هي مؤشر على رغبة الجماعة في السعي إلى استمرار الحرب، والبحث عن اهتمام إعلامي في ظل أولوية تصدي العالم لجائحة «كورونا».

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وتابعت في وقت انشغال العالم بالتصدي لوباء «كورونا»، الذي صار يطرق أبواب اليمن، بحكم افتقاره لإمكانية مكافحته، والتصدي لتداعياته، يصر الحوثيون على انتهاج خيار المواجهات المسلحة، كما هو حاصل اليوم في مأرب والجوف والحديدة، محدثين الكثير من المآسي والجرائم التي لم يعرفها اليمن طوال تاريخه.

وأضافت أن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية، زادت سواء من خلال استمرار حملة الاعتقالات التي تقوم بها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، أو عبر شن هجمات بالصواريخ ضد منشآت اقتصادية وعسكرية في الداخل، أو الاعتداءات المتكررة ضد المملكة العربية السعودية، وكلها تشير إلى أن خيار السلام ليس مطروحاً في أجندتها، وكل ما تريده هو استمرار الحرب؛ لأنها توفر لها سبل البقاء والاستمرار في السيطرة على المناطق التي تخضع لجبروتها.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها ..في المجمل، فإن الجماعة الحوثية تجاوزت عملية البحث عن السلام المفقود، والذي ترعاه الأمم المتحدة، بمباركة من التحالف العربي، المساند للشرعية اليمنية، واتجهت بدلاً عن ذلك إلى وضع المزيد من التعقيدات؛ لمنع توافقات سياسية، تفضي إلى سلام دائم وشامل في البلاد، من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة