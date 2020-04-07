حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

الثلاثاء 7 أبريل 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



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وذكر المركز في بيانه اليومي ـ أن الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 18 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:26 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 21:23 والجزر الاول عند الساعة 15:10 والجزر الثاني عند الساعة 03:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 33 22 80 25 دبي 32 23 80 35 الشارقة 32 22 80 25 عجمان 33 21 85 30 أم القيوين 34 21 80 25 رأس الخيمة 35 20 65 20 الفجيرة 37 29 70 15 العين 35 21 75 25 ليوا 35 20 75 20 الرويس 29 23 75 30 السلع 30 24 80 30 دلما 31 24 75 25 طنب الكبرى 31 23 80 30 طنب الصغرى 31 23 80 30 أبو موسى 31 23 80 30.