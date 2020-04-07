الرئيس الأمريكي قلق بعد دخول جونسون العناية المركزة بسبب كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أمله في أن يتعافى سريعاً "صديقه" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل قسم العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.



وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي: "أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وأضاف: "لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم.. الأمريكيون يصلّون من أجل شفائه".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد قال، الإثنين، إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى، بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

Advertisements

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويخضع لأجهزة التنفس الصناعي بعدما عانى من صعوبات في التنفس إثر تدهور حالته الصحية.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن جونسون، إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.

وحث رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه على البقاء في المنزل من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون، في رسالة له من الحجر الصحي، إن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها، حيث سجلت البلاد 209 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أكون صريحا معكم، نحن نعلم أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن".