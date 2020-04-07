توقع وزير الصحة الإيراني، في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في إيران في غضون الأربعين يوما القادمة.
وأوضح وزير الصحة أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.
وأكد أن ما بين 30% و50% من الأسرة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين.
وحذرت وزارة الصحة من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 60500 إصابة وتم تسجيل 3739 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: سنسيطر على كورونا خلال 40 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.