الصحة الإيرانية: سنسيطر على كورونا خلال 40 يوما

وأوضح وزير الصحة أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه.

وأكد أن ما بين 30% و50% من الأسرة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين.

Advertisements

وحذرت وزارة الصحة من أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة مرة أخرى في العاصمة طهران وذلك بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى الآن 60500 إصابة وتم تسجيل 3739 حالة وفاة.