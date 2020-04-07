اول جلسة للبرلمان الإيراني بعد كورونا .. ولا التزام بالمسافات المقررة (صورة)

وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان، النائب الأول لرئيس البرلمان، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني لإصابته بفيروس كورونا.

وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، حسین علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر، كريم همتي.

وانتقد مسعود بزشكيان تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع وقال مخاطبا أميري مساعد الرئيس "أبلغ الحكومة لكي تشارك في الاجتماع، فالساعة تقارب العاشرة ولم يحضر بعد السيد نوبخت، والشوارع خالية، تصرف الحكومة غير سليم وكأنها لم تأخذ اجتماعنا هذا على محمل الجد".

وتجمع نواب داخل قاعة البرلمان معترضين على تغيب مسؤولي الحكومة، فيما طلب منهم نائب رئيس البرلمان العودة إلى مقاعدهم.

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وخصص الاجتماع لمناقشة مكافحة فيروس كورونا والبحث في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على البلاد، وقال بزشكيان إنه يمكن لإيران القضاء على الفيروس في غضون شهر في حال بذلت جهود حثيثة وعلمية بالتعاون مع افراد الشعب.

وشكر بزشكيان الكوادر الطبية والقوات المسلحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون على جهودها في مكافحة الفيروس.

في سياق متصل ونظرا لما تشهده البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، تم إلغاء عرض عسكري كان مقررا في السابع عشر من الشهر الجاري بمناسبة عيد الجيش الإيراني .

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 60500 والوفيات 3739، فيما بلغ عدد المتعافين 34236.