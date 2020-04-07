اخبار العالم

تسجيل خمس إصابات جديدة بمرض كورونا في اربيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بمرض في محافظة اربيل، فيما اشارت الى وضع حي كاريزان بالمحافظة في الحجر الصحي بالكامل.
وقالت الوزارة في بيان، إن مدينة اربيل سجلت اليوم، خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أن الإصابات كانت لفتاة بقرية کانی گەلی، بالإضافة الى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.

وأضافت صحة كردستان، ان جميع الإصابات الخمس كانت لاشخاص لامسوا أو تواجدوا خلال مجلس عزاء في حي كاريزان في المحافظة، مشيرة الى حجر الحي المذكور بالكامل.

وأعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، يوم امس الاثنين، تسجيل 41 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، يوم الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة مشاركة مصابة في مجلس عزاء بحي كاريزان في أربيل إلى 32 حالة، متوقعاً وجود المزيد من الحالات غير المشخصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل خمس إصابات جديدة بمرض كورونا في اربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا