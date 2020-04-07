تسجيل خمس إصابات جديدة بمرض كورونا في اربيل

وقالت الوزارة في بيان، إن مدينة اربيل سجلت اليوم، خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أن الإصابات كانت لفتاة بقرية کانی گەلی، بالإضافة الى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.وأضافت صحة كردستان، ان جميع الإصابات الخمس كانت لاشخاص لامسوا أو تواجدوا خلال مجلس عزاء في حي كاريزان في المحافظة، مشيرة الى حجر الحي المذكور بالكامل.

وأعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، يوم امس الاثنين، تسجيل 41 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، يوم الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة مشاركة مصابة في مجلس عزاء بحي كاريزان في أربيل إلى 32 حالة، متوقعاً وجود المزيد من الحالات غير المشخصة.

