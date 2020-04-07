تسجيل خمس إصابات جديدة بمرض كورونا في اربيل

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بمرض كورونا في محافظة اربيل، فيما اشارت الى وضع حي كاريزان بالمحافظة في الحجر الصحي بالكامل.
وأضافت صحة كردستان، ان جميع الإصابات الخمس كانت لاشخاص لامسوا أو تواجدوا خلال مجلس عزاء في حي كاريزان في المحافظة، مشيرة الى حجر الحي المذكور بالكامل.
وأعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، يوم امس الاثنين، تسجيل 41 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، يوم الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة مشاركة مصابة في مجلس عزاء بحي كاريزان في أربيل إلى 32 حالة، متوقعاً وجود المزيد من الحالات غير المشخصة.
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