صحة كربلاء تعلن شفاء خمس إصابات من مرض كُورونا

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، ، شفاء خمس حالات إصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة .
وقال مديرإعلام الدائرة سليم كاظم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه " تم ، مساء يوم امس الاثنين، تسجيل تماثُل خمسة مُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد للشفاء ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 27 ) حالة".
واوضح كاظم، أن "الحالات الـ 39 المتبقية هي قيد العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية " .
يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة ، وصلت إلى ( 72 ) حالة حتى الآن ، بضمنها ست حالات وفاة.
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