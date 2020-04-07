تسجيل إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، الثلاثاء، بتسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا لمنتسب أمني شمال المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ذي قار سجلت إصابة جديدة بفايروس كورونا لمنتسب أمني في قضاء الرفاعي شمال المحافظة". وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 70 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد، إلى 1031، بينها 64 حالة وفاة، و344 حالة شفاء.



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