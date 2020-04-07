صحيفة: الاهتمام الإماراتي بالقطاع الصحي والعاملين فيه يمتد إلى دول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، يوم الصحة العالمي الذي تحييه دول العالم اليوم، مختلف في هذا العام، حيث يأتي في وقت تواجه فيه دول العالم انتشار وباء «كورونا» الذي تقف فيه الكوادر الطبية في الصفوف الأولى من معركة مكافحته، ويقدمون الرعاية للمصابين دون كلل، ما يفرض على الدول تعزيز وتمكين القوى العاملة في هذا القطاع، لتحقيق الغاية الإنسانية المنشودة بالقضاء على الفيروس.



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وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، أن الإمارات تضع القطاع الصحي والعاملين فيه على رأس أولوياتها منذ عقود، عبر توفير الكوادر المؤهلة، وإقامة المستشفيات وتوفير أحدث التجهيزات، وهي مستمرة في خطواتها النوعية باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة عبر مسارات عديدة.

وأضافت أن الاهتمام الإماراتي بالقطاع والعاملين فيه، يمتد أيضاً إلى دول العالم، من خلال تقديم مساعدات للكوادر الصحية لتمكينها في مواجهة كورونا، حيث أرسلت الإمارات طائرة مساعدات لإيطاليا، تحمل تجهيزات متنوعة يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، ضمن نهجها التضامني والإنساني مع مختلف الشعوب، وليس في هذه الأزمة فقط.

وقالت في الختام إنه في هذه المناسبة، تتوجه أنظار سكان العالم للمرابطين على الجبهة الأمامية من معركة التصدي للوباء، لحماية البشرية، مؤكدين تعاطفنا وتضامننا مع كوادرنا الصحية في الدولة التي تبذل جهوداً جبارة لمنع انتشار الفيروس، وحرصها على تقديم أفضل سبل الرعاية للمرضى في آن معاً، وكلنا أمل أن يعيد هذا اليوم وقد انتصر العالم على هذا التحدي البشري.